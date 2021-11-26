Новый контракт на обновление каскада фонтанов заключат в Липецке

Дополнительный контракт на обновление каскада фонтанов и лестницы на Петровском спуске заключат в Липецке. Такая мера необходима в связи с увеличением объема работ по ремонту комплекса.

По данным управления главного смотрителя, при демонтаже комплекса были выявлены скрытые дефекты, которые потребовали дополнительных затрат. Подрядчику предстоит заново уложить основание ступеней и забетонировать подпорные стенки чаш фонтана ближе к Соборной площади. Об этом сообщает LipetskMedia. По условиям договора, первоначальный объем работ подрядчик должен был выполнить до 15 ноября.

В ремонте задействованы порядка 20 человек, привлечена необходимая техника. на следующей неделе запланирована установка насосов, оборудование фонтана обновят до конца года.

После завершения ремонта будет проведен ряд исследований, чтобы проверить качество выполнения работ. Акт приемки будет подписан только при положительном заключении экспертов.

Каскад фонтанов был построен в 2007 году. С того момента на объекте благоустройства проводились только текущие работы.