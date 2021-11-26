FT назвала Украину причиной переброски британских войск в Германию

Великобритания намерена разместить сотни единиц бронетехники в Германии в рамках действий по оказанию поддержки в наращивании сил НАТО в регионе на фоне разногласий с Россией по Украине. Об этом 26 ноября сообщила газета Financial Times.

Ранее в тот же день издание The Times, ссылаясь на командующего Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса написало, что Соединенное Королевство планирует отправить военную технику в Германию на случай войны с РФ. Отмечалось, что новым подразделениям намерены передать гусеничные боевые машины Ajax, бронетранспортеры Boxer, усовершенствованные версии танков Challenger 3, а также артиллерию, беспилотники и технику для обезвреживания мин.

Ранее, 23 ноября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов. Он добавил, что агрессивные действия планирует Украина против Донбасса — ДНР и ЛНР.

До этого, 22 ноября, американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники проинформировало о том, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Отмечалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

21 ноября Песков заявил, что своими словами о якобы подготовке к нападению РФ на Украину Запад искусственно нагнетает истерику. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы прекратить «накачивать Украину современными вооружениями».

20 ноября телеканал CBS News, ссылаясь на источники, рассказал о предположениях американской разведки, согласно которым российское «военное вторжение» на Украину становится более вероятным по мере похолодания .

13 ноября британские СМИ сообщили о готовности Лондона направить до 600 военнослужащих на Украину на случай «вторжения» РФ. Решение якобы было принято после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству страны о «явной и реальной опасности» для Украины и Запада.