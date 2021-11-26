Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Российская компания «Биокад» получила патент на вакцину от COVID-19
Политика
В Совфеде заявили об отсутствии оснований для войны РФ с Европой
Мир
Митингующие собрались рядом с местом проведения пресс-конференции Зеленского
Общество
Тюменские ученые создадут цифровую программу восстановления после COVID-19
Мир
Польский солдат пострадал во время штурма границы мигрантами
Интернет
Суд утвердил штрафы Google на 6 млн рублей за неудаление контента
Спорт
Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах ЧП в Кузбассе
Мир
Лукашенко попросил Польшу пропустить мигрантов в Германию
Общество
Экс-депутат Госдумы Сопчук объявлен в международный розыск
Мир
Лукашенко заявил об отсутствии намерения политизировать проблемы беженцев

FT назвала Украину причиной переброски британских войск в Германию

FT: переброска британских войск в Германию вызвана разногласиями с Россией по Украине
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания намерена разместить сотни единиц бронетехники в Германии в рамках действий по оказанию поддержки в наращивании сил НАТО в регионе на фоне разногласий с Россией по Украине. Об этом 26 ноября сообщила газета Financial Times.

Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие
Зачем Украина направляет все новые силы к границе

Ранее в тот же день издание The Times, ссылаясь на командующего Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса написало, что Соединенное Королевство планирует отправить военную технику в Германию на случай войны с РФ. Отмечалось, что новым подразделениям намерены передать гусеничные боевые машины Ajax, бронетранспортеры Boxer, усовершенствованные версии танков Challenger 3, а также артиллерию, беспилотники и технику для обезвреживания мин.

Ранее, 23 ноября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов. Он добавил, что агрессивные действия планирует Украина против Донбасса — ДНР и ЛНР.

До этого, 22 ноября, американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники проинформировало о том, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Отмечалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

21 ноября Песков заявил, что своими словами о якобы подготовке к нападению РФ на Украину Запад искусственно нагнетает истерику. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы прекратить «накачивать Украину современными вооружениями».

20 ноября телеканал CBS News, ссылаясь на источники, рассказал о предположениях американской разведки, согласно которым российское «военное вторжение» на Украину становится более вероятным по мере похолодания.

13 ноября британские СМИ сообщили о готовности Лондона направить до 600 военнослужащих на Украину на случай «вторжения» РФ. Решение якобы было принято после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству страны о «явной и реальной опасности» для Украины и Запада.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021