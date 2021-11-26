Пенсионерка лишилась 2,2 млн рублей из-за мошенников в Тверской области

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 75-летней пенсионерки. Женщина лишилась выше 2 млн рублей, рассчитывая получить компенсацию за покупку лекарств.

По словам жительницы поселка Спирово, ей поступали звонки от неизвестных людей, которые представлялись сотрудниками Минздрава. Они рассказали, что пенсионерка может получить денежную компенсацию за ранее приобретенные медицинские препараты и приборы, однако сначала потребуется оплата налогов, комиссий и банковских услуг. Женщина переводила средства мошенникам в течение десяти месяцев. Когда накопления у пенсионерки закончились, она оформила кредит. Общая сумма ущерба составила 2,2 млн рублей. Об этом пишут «Тверские ведомости».

Так и не получив компенсацию, женщина обратилась в местный расчетный центр и узнала, что все это время общалось со злоумышленниками.

Полиция устанавливает личности мошенников, возбуждено уголовное дело.