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Елочные базары откроются в Оренбурге в первый день зимы

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Елочные базары начнут работу в Оренбурге 1 декабря. Всего в городе разместят 22 точки продажи новогодних деревьев.

Власти провели аукцион на право размещения елочных базаров 17 ноября. По данным комитета потребительского рынка услуг и развития предпринимательства, торговцам предложили 69 адресов. Однако не все точки оказались востребованы, пишет РИА «Оренбуржье».

Елочные базары расположатся на проспектах Гагарина, Дзержинского, Братьев Коростелевых, Победы, улицах Беляевской, Центральной, Карагандинской, Транспортной, Терешковой, Брестской, Дружбы, Конституции, Просторной, Родимцева, Салмышской, Народной, Пролетарской и на улице Березка.

Ранее сообщалось, что в лесах Мурманской области введут усиленный режим охраны от незаконных вырубок в предновогодний период. В мероприятиях по сохранению деревьев примут участие сотрудники полиции.

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