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В Совфеде заявили об отсутствии оснований для войны РФ с Европой

Сенатор Цеков заявил об отсутствии оснований для войны РФ с Европой
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Для войны России с Европой каких-либо оснований со стороны РФ нет. Об этом 26 ноября заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, комментируя статью The Times о том, что Великобритания планирует перебросить в Германию сотни единиц военной техники, чтобы создать там одну из трех новых военных баз и иметь возможность «быть готовыми на случай войны с Россией».

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«Я считаю, что это уже менталитет этого англосаксонского сообщества. Вот эта антирусскость уже является составной частью их жизни. Они для удовлетворения потребностей (и читателей, и своих) должны сочинять постоянно какие-то небылицы, какие-то абсолютно провокационные. Никаких оснований для войны России с Европой с нашей стороны нет», — сказал сенатор телеканалу RT.

При этом он усомнился, что Германия готова разместить у себя британскую технику.

«Это тоже большой вопрос, проявляет ли желание сама Германия», — заявил Цеков.

Сенатор отметил, что «поражены ненавистью к России» не все страны, но они стали «заложниками» той политики, которую проводят Евросоюз и страны НАТО.

Ранее в этот день газета The Times со ссылкой на командующего Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса сообщила, что Великобритания намерена отправить в Германию военную технику на случай возможной войны с Россией. В материале подчеркивается, что новым подразделениям передадут бронетранспортеры Boxer, усовершенствованные версии танков Challenger 3, гусеничные боевые машины Ajax, а также беспилотники, артиллерию и технику для обезвреживания мин.

По данным издания Financial Times, переброска британских войск в Германию вызвана разногласиями с Россией по Украине.

Ранее, 23 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о военных планах Кремля в отношении соседних государств, заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов. Он отметил, что агрессивные действия планирует Украина против Донбасса — самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

До этого, 22 ноября, американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

Тогда же вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что РФ никогда не использовала и не будет использовать Вооруженные силы на юго-востоке Украины. Он высказал мнение, что одна из целей информационной кампании вокруг якобы предстоящего вторжения России на Украину — зафиксировать в мозгах обывателей мнение о соответствующих планах РФ.

Как 21 ноября подчеркнул Песков, Запад искусственно нагнетает истерику заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

20 ноября телеканал CBS News, ссылаясь на источники, сообщал о предположениях американской разведки, согласно которым российское «военное вторжение» на Украину становится более вероятным по мере похолодания.

13 ноября британские СМИ сообщили о готовности Лондона направить до 600 военнослужащих на Украину на случай «вторжения» России. Решение якобы приняли после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству страны о «явной и реальной опасности» для Украины и Запада.

21 октября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Североатлантический альянс продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. По ее словам, Россия якобы постоянно нарушает воздушное пространство государств Прибалтики в Черном море.

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