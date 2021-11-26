Новый поток лавы зафиксирован на острове Пальма

Новый поток лавы зафиксирован на испанском острове Пальма. Вулканическая масса движется со скоростью 600 м/ч. Лава уничтожает всё на пути, сжигает деревья и растительность, передает телеканал «Известия». Власти ввели карантин для жителей прибрежных городов из-за извержения. В воздухе появились опасные для здоровья испарения. За всё время разрушены 2 тыс. зданий, сгорели плантации.



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