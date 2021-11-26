В РСХБ спрогнозировали рост экспорта российского вина на 30% в 2021 году

В течение 2016–2020 годов экспорт российского вина рос со среднегодовым темпом на 1% и достиг $10 млн, но в 2021 году этот показатель может увеличиться как минимум до $13 млн, то есть на 30%. Об этом говорится в сообщении Россельхозбанка (РСХБ), которое поступило в редакцию «Известий» в пятницу, 26 ноября.

Эксперты банка подготовили прогноз про экспорт вина из России. Причинами роста аналитики назвали увеличение государственной поддержки, улучшение качества продукции и накопленный эффект от внедрения современных технологий и освоения новых терруаров (от франц. terroir от terre — земля; совокупность почвенно-климатических факторов и характеристик местности — рельеф, роза ветров и другие. — «Известия»).

В 2021 году российские экспортеры увеличили поставки вина за восемь месяцев до $7,2 млн, что на 54% выше результата за аналогичный период 2020-го. Статус главного импортера российского вина сохранила Украина, но ее доля сократилась с 51% до 42%. В первую пятерку также вошли Китай — 11%, Казахстан — 9%, Южная Осетия — 8%, Беларусь и Латвия — по 7% у каждой.

Экспорт вина вырос как по подавляющему большинству «старых» рынков, так и начался в новые, которых в 2020 году не было. Среди них Словения, Сербия, Бельгия, Уганда, Республика Корея, Бразилия, Финляндия, Армения, Швеция и Канада.

Однако ближнее зарубежье остается главным потребителем из-за исторической схожести вкусовых предпочтений, удобной логистики и «практически непоколебимых позиции Франции, Испании и Италии в Европе, Чили и Аргентины в Америке, Австралии по периметру Тихого океана». Для дальнейшего роста экспорта российского вина наиболее перспективными аналитики считают Дальний Восток и Юго-Восточную Азию. Отмечается, что российским экспортерам предстоит догонять ближайших конкурентов в регионе: Грузию и Молдавию.

По опыту 2020 года, основными импортерами вина в мире в целом выступают США — 17%, Великобритания — 13%, Германия — 9% и Канада — 6%. Каждая из этих стран уже опирается либо на европейскую культуру потребления вина соседей, либо на латиноамериканские поставки. За ними расположились перспективные для российских производителей Китай — 5% и Япония — 4%.

Самым емким рынком эксперты банка считают КНР, заходу вина на который поможет «общая высокая репутация российской продукции», которую закупает Пекин.

«В случае Японии работает фактор искушенного потребителя: рынок вина диверсифицирован, и местные ценители напитка любят пробовать новые вкусы», — отмечается в сообщении.

В РСХБ полагают, что поддерживать высокие темпы роста экспорта российского вина помогут упор на органическое производство — как модный тренд и фактор повышения стоимости продукции, а также упор на автохтонные сорта — уникальные торговые предложения России. К таким сортам можно отнести, например, «Достойный» (Краснодарский край), «Кефессия» (Крым), «Цимлянский Черный» (Ростовская область). В настоящее время их доля в России минимальна, сегменту есть куда расти, а заграничный спрос должен его стимулировать. Также росту экспорта поможет увеличение поставок в сегменте относительно дорогих вин и туризм на винодельни, в том числе иностранный.

По оценке аналитиков, винный туризм на специализированные производства и фермерские хозяйства Краснодарского края и Крыма может в перспективе увеличить оборот туротрасли России примерно на 3,4 млрд рублей в год.

Накануне в Роскачестве сообщили, что в Москве представили итоги национального проекта «Винный гид России – 2021». Эксперты исследовали вина в ценовой категории от 250 до 1 тыс. рублей. Всего проанализировали 30 виноделен и 610 наименований. Главным критерием отбора было производство напитка из российского винограда и его высокое качество.

На первом месте среди сухих красных вин оказалось «Крю Лермонт Саперави» от Fanagoria, второе и шестое места достались крымским напиткам от производителя Alma Valley, из которых в этом году была особо отмечена линейка «АВ Кюве», сваренная из трех сортов винограда.

Среди сухих белых в первую тройку снова попали крымские вина: золото — «Алиготе Инкерман», серебро — «ЗБ вайн Совиньон Блан», бронза — «Шардоне отборное» ESSE.

В трройку лидеров среди полусладких белых вошли: «Весеннее вино» с защищенным географическим указанием «Крым», «Мускат» Inkerman и «Мускат Оттонель» серии «Баккал Су».