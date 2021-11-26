Футболист Кудряшов объяснил автогол в матче против Хорватии

Защитник сборной РФ Федор Кудряшов 26 ноября рассказал, как забил автогол в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года со сборной Хорватии.

Спортсмен сообщил, что во время игры он почувствовал спазм в мышцах, но несмотря на это решил не звать на помощь, а доиграть эпизод.

«У нас мяч не держался: постоянно в напряжении, в обороне. Как раз перед голом, за несколько секунд до, мяч был на моем фланге, и я почувствовал спазм в мышцах (бедра), не только в задней, но и в передней, и в икроножной. Побежал доигрывать эпизод, так как матч не останавливали, и нужно было добежать. И добежал, к сожалению, забив в свои ворота. Но после игры я проматывал этот момент в голове и думал, что, возможно, стоило упасть на том фланге и остаться там, попросить помощь», — сказал Кудряшов в интервью на YouTube-канале «Вышли!».

Футболист признался, что всё произошло так быстро, что он «даже не успел подумать».

«Мяч плюхнулся в лужу, скользнул и попал мне в ноги, а от меня — в угол. В этом эпизоде я даже не успел подумать, что сделать. Может быть, и не надо было бежать и доигрывать до конца», — добавил Кудряшов.

Игра против сборной Хорватии прошла 14 ноября в Сплите (Хорватия). Российская команда проиграла со счетом 0:1. На 81-й минуте игры Федор Кудряшов забил гол в правый угол своих ворот.

Сборная России потерпела первое поражение под руководством главного тренера Валерия Карпина и заняла второе место в отборочной группе H, упустив шанс прямого выхода на ЧМ по футболу в Катаре. Жеребьевка стадии плей-офф пройдет 26 ноября, а сами игры — в конце марта 2022 года. Россия будет бороться за право играть на турнире в стыковых матчах.