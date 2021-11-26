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В Польше рассказали о сотнях мигрантов в аэропорту Минска

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Национальный аэропорт Минск заполнен мигрантами, которые пытаются улететь на родину. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил в Twitter Станислав Жарын, пресс-секретарь польского министра Мариуша Каминского, координирующего работу спецслужб страны.

«Минский аэропорт трещит по швам. Люди видят, что путь на Запад закрыт. Возвращение домой — единственный шанс избежать ловушки, созданной белорусским государством», — написал Жарын.

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По его словам, всё больше самолетов с мигрантами покидают воздушную гавань столицы республики.

В тот же день минский аэропорт разместил на своем сайте информацию о том, что очередной вывозной рейс Iraqi Airways в Эрбиль запланирован на вечер 27 ноября.

Также 26 ноября из Минска в Эрбиль вылетел второй самолет с иракскими мигрантами. За день до этого пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил об отмене рейса из-за невыполнения европейской стороной договоренностей с иракской авиакомпанией.

При этом 22 ноября из Белоруссии на родину вылетели 118 мигрантов.

18 ноября сообщалось, что вывозным рейсом компании Iraqi Airways по маршруту Минск–Багдад Белоруссию добровольно покинула первая группа граждан Ирака, которые до этого пытались попасть в ЕС через белорусско-польскую границу.

16 ноября МИД Ирака заявил, что зарегистрировал 170 заявок от желающих вернуться на родину граждан, находящихся на границе. По словам представителя ведомства Ахмада ас-Саххафа, для осуществления вывозного рейса дипломаты координируются с руководством аэропорта Минска.

Кризис на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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