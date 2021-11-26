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РФПИ заявил о возможности быстро адаптировать «Спутник V» под новый штамм COVID-19

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Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» при необходимости можно быстро адаптировать под новый вариант COVID-19 B.1.1.529, обнаруженный в Африке. Об этом 26 ноября заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы можем быстро адаптировать вакцину к новому варианту коронавируса, если потребуется», — отметил Дмитриев в эфире телеканал RT.

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Ранее, 24 ноября, британские ученые предупредили о риске распространения нового штамма B.1.1.529. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. По имеющимся данным, зарегистрированы случаи заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в тот же день заявил, что в России этот штамм коронавируса пока не обнаружен. Он также отметил эффективность российских вакцин против коронавируса.

Спустя день пресс-служба минздрава Израиля сообщила, что в стране был выявлен первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса. Он обнаружен у вернувшегося из Малави гражданина. В посольстве РФ в ЮАР, в свою очередь, заверили, что следят за ситуацией вокруг нового штамма.

Вместе с тем в октябре президент России Владимир Путин подчеркивал, что вакцина «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19. Он отмечал, что именно РФ первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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