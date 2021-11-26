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Посольство РФ в ЮАР следит за ситуацией вокруг нового штамма COVID-19

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Посольство России в ЮАР следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса B.1.1.529, в настоящий момент остаются в силе все общие рекомендации. Об этом сообщили в пятницу, 26 ноября, в дипмиссии.

«Посольство России в ЮАР следит за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса», — отметили в посольстве в беседе с «РИА Новости».

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В настоящий момент, как указали в дипмиссии, остаются в силе все общие рекомендации. В частности, граждане должны соблюдать масочный режим, правила личной гигиены, избегать мест массового скопления людей, пользоваться антисептическими средствами.

При этом новые рекомендации, связанные с данным штаммом вируса, изучает профессиональное научное сообщество. Они могут быть сформулированы на основании той информации, которая последует от специалистов, заключили в посольстве.

24 ноября о риске распространения нового штамма B.1.1.529 предупредили британские ученые. По данным издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. На сегодня зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в тот же день заявил, что в России этот штамм коронавируса пока не обнаружен. Он также отметил эффективность российских вакцин против коронавируса.

Спустя день пресс-служба Минздрава Израиля сообщила, что в стране был выявлен первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.529. Он обнаружен у вернувшегося из Малави гражданина.

В пятницу, 26 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренную встречу из-за нового штамма B.1.1.529. Специалисты обсудят, вызывает ли данный вариант инфекции беспокойство или всего лишь интерес. Если полученные результаты будут классифицированы как вызывающие опасение, новому штамму дадут название буквы греческого алфавита.

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