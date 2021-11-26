«Сбер» признан рекламодателем года на Международном фестивале рекламы

«Сбер» был признан победителем в специальной номинации 30-го Международного фестиваля рекламы Red Apple — компания стала «Рекламодателем года». Об этом сообщается в пятницу, 26 ноября, на сайте банка.

Именно кейсы «Сбера» получили наибольшее количество баллов за призовые работы, представленные в разных категориях фестиваля. Самым успешным стал проект «Жорж из 1973 года» — ему досталось 4 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых награды. Еще два призовых места — бронзу и серебро — получил проект «Воспоминания» для сервиса «ДомКлик». В целом «Сбер» завоевал 11 наград.

Старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин объяснил такой успех тем, что компании удалось собрать команду единомышленников, которых объединяет страсть к новому.

«Мы постоянно в поиске, не довольствуемся привычными механиками рекламы, изобретаем свежие приемы коммуникаций и, конечно, переизобретаем самих себя. Думаю, эта философия привлекает в нашу команду лучших людей на рынке. Спасибо нашему агентству «СберМаркетинг», вместе с которыми мы стали «Рекламодателем года». За три года мы построили с нуля одного из лидеров рекламной индустрии, при этом мы только в начале пути. Взгляд на любой успех как на отправную точку для интересных начинаний открывает перед нами огромную перспективу», — подчеркнул он.

До этого, в ноябре, «Сбер» впервые был признан лучшим розничным цифровым банком мира по итогам ежегодного исследования Global Finance. Финансовая организация также завоевала победу еще в ряде номинаций международной премии «Лучшие цифровые банки мира» (World’s Best Digital Bank Awards). Так, «Сбер» выбран лучшим цифровым банком для частных и корпоративных клиентов в Центральной и Восточной Европе, лучшим в области маркетинга в социальных медиа для корпоративных клиентов, а также отмечен за лучший веб-дизайн цифрового банка для частных клиентов.