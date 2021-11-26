Иммунолог сравнил заразность «Дельты» и штамма коронавируса B.1.1.529

Новая мутация коронавируса B.1.1.529 может быть потенциально опаснее «Дельты». Об этом в пятницу, 26 ноября, «Известиям» заявил кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков, комментируя анонс экстренного совещания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за указанного штамма.

Косвенные признаки того, что он является более заразным, действительно есть. Определить, насколько новый штамм эволюционно успешен в плане ухода из-под действия специфического иммунитета, пока точно нельзя, надо провести соответствующее лабораторное тестирования, уточнил эксперт.

Однако действительно на данный момент такие опасения есть, так как штамм имеет рекордное количество мутаций — 32. Причем слишком много из них расположены именно в ключевых участках, которые обеспечивают иммуногенность.

«Это первое, а второе — темпы распространения очень высокие. То есть они прямо выше, чем у «Дельты». И поскольку «Дельта» вытесняется очень успешно, это значит, что вирус имеет много эволюционных преимуществ. Так что потенциально это может быть хуже «Дельты», — допустил Крючков.

Мутации штамма B.1.1.529 фактически комбинируют те, которые уже присутствуют в разных линиях, например в «Бета» и «Дельте». И действительная проблема, по словам Крючкова, в том, что большинство существующих мутаций уже описано и известно, за что они отвечают. Например, часть из них влияет на заразность, а другая — на частичный уход из-под специфического иммунитета. Причем в основном речь идет об иммунитете, сформировавшемся после заболевания, а не вакцинации.

Характер мутаций штамма B.1.1.529, как подчеркнул эксперт, говорит о том, что он, вероятно, может уходить из-под действия специфического иммунитета, появившегося после заболевания.

«Скорость распространения впечатляет, потому что образцы были от 12 по 20 ноября, в которых впервые выявили. Выявили чуть позже, понятно, потому что задержка в тестировании, понятное дело, идет. Но сейчас уже последние данные говорят о том, что в основной провинции Гаутенг, где это появилось, там уже подавляющее большинство случаев обусловлено именно этой линией новой», — отметил он.

О том, что ВОЗ намерена провести экстренную встречу из-за обнаруженного в Южной Африке штамма B.1.1.529, стало известно ранее в этот же день. Отмечалось, что на повестке встречи вопрос, насколько опасна новая мутация и можно ли ее считать «вызывающей беспокойство». Также будет обсуждаться влияние B.1.1.529 на препараты для лечения коронавируса и вакцины.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове уточнила, что на данный момент доступно более 100 полных генетических последователей нового варианта COVID-19.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, опубликованному накануне, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. По имеющимся данным, сегодня зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

По мнению врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, появление B.1.1.529 является попыткой вируса обойти коллективной иммунитет. Он считает, что мутации являются непрерывным процессом и одним из основных свойств вирусов.

Генетик Франсуа Баллу, в свою очередь, указал на то, что новый штамм сможет эффективнее уклоняться от антител.