Экс-депутат Госдумы Сопчук объявлен в международный розыск

Бывшему депутату Госдумы Сергею Сопчуку заочно предъявили обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю бывшему депутату Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Сергею Сопчуку предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проведен обыск по месту жительства Сопчука, изъята документация. Экс-депутат объявлен в международный розыск, возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, с 2011 года Сопчук одновременно с депутатской деятельностью занимался бизнесом в одной из подконтрольных ему коммерческих организаций.

«Для этих целей Скопчук назначил руководителем организации доверенное лицо и до 2020 года являлся фактическим совладельцем предприятия. При этом предоставлял предприятию как сам лично, так и через подконтрольных ему физических и юридических лиц займы на общую сумму более 1 млрд рублей», — заявили в ведомстве.

В СК отметили, что Сопчук незаконно использовал статус представителя власти для покровительства предпринимательской деятельности и легализовывал приобретенные в результате этого преступления денежные средства.

Сергей Сопчук занимал кресло главы краевого законодательного собрания в период с 2002 по 2006 год, позднее был назначен вице-губернатором региона.

С 5 октября 2016 года по 11 октября 2021 года находился в должности депутатом Госдумы VII созыва по 62-му одномандатному округу (Владивосток).

В январе Сопучка уже обвиняли в сокрытии своей коммерческой деятельности и отмывании золота.

По версии обвинения, с 2011-го по 2020 год Сопчук лично и через подконтрольные ему предприятия вложил в ООО «Терней Золото», которое разрабатывает золотые и серебряные месторождения Салют и Приморское, более 1 млрд рублей. Получив почти 100% акций компании, он передал их своей сестре Людмиле Стуковой.

По решению Генпрокуратуры данная сделка носила фиктивный характер, так как Сопчук участвовал в деятельности предприятия и незаконно снабжал его деньгами, будучи депутатом.

27 января активы Сопчука, связанные с добычей золота, изъяли в пользу государства. Уточнялось, что стоимость активов составляла 38 млрд рублей. По данным источника в правоохранительных органах, в суде заявили, что в отношении изъятого имущества не было представлено доказательств его приобретения на законные доходы, как того требует российское законодательство о противодействии коррупции.