Двух боевиков ликвидировали в ходе перестрелки в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии уничтожили двух боевиков, планировавших террористические преступления. Об этом 26 ноября сообщили в информцентре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате состоявшейся перестрелки бандиты нейтрализованы», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в месте ликвидации боевиков нашли самодельные взрывные устройства, оружие, большое количество боеприпасов, а также снаряжение.

Ранее стало известно, что в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии ввели режим контртеррористической операции в связи с поиском боевиков.

Оперштаб призывал население воздержаться от посещения района проведения операции и при необходимости содействоввать силам правопорядка.

22 ноября в Омске правоохранительные органы пресекли деятельность пособника «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Задержанный связался с активным участником ИГ, который занимался вербовкой граждан России, и по его просьбе профинансировал деятельность группировки, переведя деньги на банковскую карту.