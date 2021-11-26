Выживший на шахте «Листвяжная» в Кузбассе рассказал об аварии

Выживший после трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области мужчина рассказал об аварии в беседе с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном. Врио министра в пятницу, 26 ноября, посетил Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком.

Чуприян спросил, сразу ли приехали медики на место ЧП или их пришлось ждать. Пострадавший, в свою очередь, отметил, что врачи приехали сразу.

«Сразу. Я без сознания был. Я очнулся, мне плохо было, водой меня отпаивали. Я полбутылки выпил», — уточнил пострадавший.

Вместе с тем врио главы МЧС РФ поинтересовался, почувствовал ли он взрывную волну. Выживший добавил, что обратил внимание на «хлопок в уши», передает «РИА Новости».

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек. 26 ноября стало известно, что один из спасателей был найден живым.

По данным РЕН ТВ, 12 спасателей обратились к врачам после ЧП. Отмечается, что они надышались продуктами горения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка. Кроме того, были задержаны еще двое — лица, которые проводили проверку на шахте неделю назад.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП. Также стало известно, что спасателей, не вернувшихся после операции, наградят орденами мужества посмертно.