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Камера сняла напавшего на девочку в Москве насильника-рецидивиста

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В Москве камера видеонаблюдения заняла мужчину, напавшего на школьницу в лифте одной из многоэтажек на Кантемировской улице.

На кадрах видно, как девочка заходит в подъезд, а следом за ней в уже закрывающуюся дверь забегает мужчина. Через некоторое время камера засняла, как он вышел из подъезда и быстро удалился.

Ранее в этот день сообщалось, что мужчину задержали. Им оказался 42-летний Дмитрий Грушнов, который неоднократно был судим за аналогичные преступления.

Инцидент произошел днем 21 ноября. Мужчина зашел в лифт вместе с семиклассницей и под угрозой заставил выйти на четвертом этаже и пройти на лестницу. Там он совершил непристойные действия в присутствии школьницы, а потом скрылся. Мать девочки обратилась в полицию.

По данным РЕН ТВ, биография мужчины насчитывает несколько судимостей, связанных либо с несовершеннолетними, либо с насильственными действиями. Самый большой срок Грушнова — 20 лет, но суд сократил время его пребывания в тюрьме до 16 лет и 11 месяцев.

10 сентября партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов.

Кроме того, пожизненный срок будет предусмотрен для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних.

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