В Израиле выявили первый случай инфицирования новым штаммом COVID-19

В Израиле выявлен первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.529, он обнаружен у вернувшегося из Малави гражданина. Об этом сообщила в пятницу, 26 ноября, пресс-служба минздрава Израиля.

«Штамм [коронавируса], обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле. [Он был обнаружен у] гражданина, который вернулся из Малави», — отмечается в заявлении.

Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на соответствующие подозрения в отношении еще двоих граждан, которые вернулись из-за границы. В настоящий момент они ожидают результатов тестов в изоляции.

Ранее в этот день телеканал CNBC сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 26 ноября, проведет экстренную встречу из-за обнаруженного в Южной Африке нового штамма коронавируса B.1.1.529. В частности, будет обсуждаться влияние B.1.1.529 на препараты для лечения коронавируса и вакцины.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, опубликованному накануне, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. По имеющимся данным, сегодня зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

При этом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в тот же день заявил, что в России этот штамм коронавируса пока не обнаружен. Он также отметил эффективность российских вакцин против коронавируса.