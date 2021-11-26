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Российские вузы обучат IT-специальностям полмиллиона человек

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Российские вузы обучат IT-специальностям 500 тыс. человек к 2024 году. Для этой цели в университетах было создано 7 тыс. дополнительных бюджетных мест.

Планы в образовании обсудили на форуме «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика». В Москве собрались представители вузов программы «Приоритет 2030», которую реализует Минобрнауки по предложению президента России Владимира Путина.

«То будущее, в котором мы существуем, — это уже будущее, которое реально будет развиваться в дальнейшем. Соответственно, будет качественное изменение всех показателей жизни. Прежде всего все нацелены на то, чтобы качество жизни отдельного человека улучшалось. В этом направлении все корпорации, органы госвласти, образовательные учреждения двигаются. А уже результат будет зависеть от нашей общей работы», — отметил ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Лобанов.

Участники форума полагают, что системы искусственного интеллекта должны быть не только эффективными, но и удобными в пользовании.

«Нужно обратить особое внимание, чтобы эти системы, которые будут создаваться, были действительно востребованными, дружественными для пользователя, были комфортными для него. Потому что просто хорошая система, но не комфортная, отторгается очень часто. Мы с этим много раз сталкивались. Система хорошая, но она неудобна пользователю, и он не хочет ею пользоваться, несмотря на получаемый эффект», — сказал профессор кафедры медицинской кибернетики и информатики РНИМУ им. Н.И. Пирогова Борис Кобринский.

В рамках программы «Приоритет 2030» в вузах появятся 300 новых специальностей, причем каждая вторая из них связана с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом.

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