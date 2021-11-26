Под Красноярском учительница заставила четвероклассницу ходить по школе босиком

В одной из школ города Ачинска Красноярского края учительница заставила четвероклассницу ходить по образовательному заведению босиком. Об этом 26 ноября сообщает региональная прокуратура.

Такому наказанию ребенок подвергся из-за отсутствия сменной обуви. По данному факту организована проверка.

«Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних и правомерности действий работников учебного учреждения. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

9 сентября сообщалось, что прокуратура Курской области проводит проверку, после того как директор одной из школ Рыльского района порвал ухо восьмикласснику, который отказался снять сережку.

Мальчик рассказал, что директору не понравился его внешний вид.

«Шестого числа (директор) вызывает меня в кабинет, оскорблял, кричал матом. Я закрыл на это глаза. Седьмого числа я проходил по коридору, шел в кабинет на урок. Он мне сказал: «Леша, снимай сережку». Я сказал: «Нет». Он загнал в кабинет, кричал, чтобы снял сережку. После отказа дернул сережку, пошла кровь, я снял сережку, положил ему на руку. Я переволновался, сильно испугался. Пошел на урок и сидел. Вся рубашка в крови», — поделился школьник.

После этого инцидента ученик и его мама поехали писать заявление в полицию.