Хирург назвал главную опасность COVID-19 при варикозе

COVID-19 несет особую опасность для пациентов, страдающих варикозом. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявил хирург-флеболог Армен Авакян.

«Если у человека варикозные вены и он переболел коронавирусом, есть высокий риск развития тромбозов глубоких вен и тромбофлебитов, такое мы встречаем регулярно», — рассказал он в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что тромбы могут появиться после коронавируса из-за сгущения крови, поэтому врачи часто назначают пациентам препараты, разжижающие кровь после болезни.

«После коронавирусной инфекции практически всем пациентам желательно начать антикоагулянтную терапию — от двух недель до месяца», — отметил Авакян.

Врач заявил, что человек может прожить всю жизнь с варикозом и не столкнуться с тромбофлебитом и тромбозом. Однако, по его словам, это всё же как мина замедленного действия.

«В любой момент она может затромбироваться, тромб может оторваться», — пояснил эксперт.

Хирург посоветовал своевременно проходить лечение варикоза, а также уделить время профилактике этого недуга. В частности, в этом помогает трикотаж второго класса компрессии.

13 ноября сердечно-сосудистый хирург многопрофильной израильской клиники «Алодерм» Николай Талов заявил, что тромбы являются одним из самых опасных последствий коронавируса, так как могут привести к летальному исходу даже после острой фазы инфекции.Он рассказал, что это происходит из-за воспалительных процессов, вызывающих неблагоприятные реакции, а также обезвоживания организма пациента и снижения его привычной активности.

По словам Талова, тромбы в артериях характерны больше для тех пациентов, у которых уже были когда-то диагностированы такие заболевания, как атеросклероз, сахарный диабет и другое, и проявляются обычно резкой болью в конечности, онемением ее, похолоданием и нарушением движений.