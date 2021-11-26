Производство тортов и пирожных выросло в Саратовской области

В Саратовской области индекс потребительского производства с начала 2021 года составил 112,3% по сравнению с 2020 годом. В октябре индекс составлял 100% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает Саратовстат.

Добыча полезных ископаемых за 10 месяцев составила только 96,8%. Обрабатывающие производства выросли до 117,3%. Растут показатели водоснабжения, водоотведения и утилизации мусора — на 108%. Обеспечение электроэнергией, газом и паром также растет — на 103,6%.

А вот производство говядины, сыров, хлеба и хлебобулочных изделий снизилось. В то же время в регионе стали больше производить молока, сливочного масла, колбасных изделий, тортов и пирожных. Так, производство кондитерских изделий увеличилось почти на 123%, пишет ИА «Взгляд-инфо».