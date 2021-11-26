Christie's продает коллекцию русских литературных рукописей

Аукционный дом Christie's выставил на первые в своем роде онлайн-торги коллекцию русских литературных рукописей. Среди лотов — автографы, личная переписка и поэзия, передает телеканал «Известия». Коллекцию представили публике в лондонских залах Christie's. Один из главных лотов — стихотворение Марины Цветаевой «Попытка комнаты». Произведение написано во время эмиграции автора, в Париже. Оценочная стоимость уникального лота — £30 тыс. Абсолютный хит торгов — рукопись Михаила Булгакова. В письме раскрываются детали из биографии автора. Кроме того, в коллекции представлены письма Толстого и Тургенева. На торги выставили большую коллекцию живописи. Среди уникальных полотен есть и работы Айвазовского.

«Что интересно относительно данной картины, что она была выставлена на 120-й выставке художника и воспроизведена в каталоге выставки. Это довольно редко, когда вы можете найти Айвазовского с такой интересной историей, и традиционно крымские виды Айвазовского пользуются большей популярностью, и непосредственно эти Генуэзские башни в Феодосии», — рассказала специалист отдела живописи Александра Бабенко.

Начальная стоимость шедевра — £1 млн. Всего на торгах представлено 62 картины мариниста.

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