Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Минэнерго допустило ужесточение требований промбезопасности после ЧП в Кузбассе
Мир
Вассерман спрогнозировал сроки формирования Новороссийского округа России
Экономика
Кабмин Молдавии одобрил перевод средств «Молдовагазу» для оплаты долга «Газпрому»
Общество
Погибших на шахте «Листвяжная» спасателей наградят посмертно
Экономика
ФАС предупредила «Магнит» и «Пятерочку» о высоких ценах в Курской области
Экономика
Кандидат на пост министра экономики ФРГ назвал СП-2 некоммерческим проектом
Происшествия
Спасательную операцию в шахте «Листвяжная» возобновят через три дня
Общество
В Москве возобновят проведение новогодних фестивалей и ярмарок
Общество
Гинцбург заявил об отсутствии случаев подделки российских вакцин
Общество
Нарушения найдены на шести шахтах в Кузбассе после проверки

Кабмин Молдавии одобрил перевод средств «Молдовагазу» для оплаты долга «Газпрому»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Молдавии одобрило перевод средств «Молдовагазу» для оплаты долга «Газпрому». Об этом 26 ноября заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица после принятая кабмином соответствующего постановления.

Факт доброй воли: почему «Газпром» не стал перекрывать поставки в Молдавию
По словам источников, Кишиневу может быть выставлен штраф за дополнительную отсрочку платежа

«Постановление подразумевает перевод финансовых средств госкомпанией «Энергоком» на счет «Молдовагаза» для покрытия текущей задолженности перед «Газпромом». Это необходимо для обеспечения бесперебойных поставок газа»,— сказала она на заседании, трансляцию которого публиковал Noi.md.

Как отмечалось на заседании, перевод средств оформлен так, чтобы покрыть долги за газ также местной энергетической компании «Термоэлектрика» перед «Молдовагазом». Этот долг был переуступлен госкомпании «Энергоком», которая вернет деньги «Молдовагазу» и таким образом пополнит его ресурсы для расчетов с «Газпромом».

Накануне, 25 ноября, парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга «Газпрому». За проголосовали 60 депутатов.

В тот же день вице-премьер республики Андрей Спыну заявил, что долг за газ будет погашен в срок. По его словам, решение о выделении средств было принято национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям в конце октября.

24 ноября Гаврилица обратилась к парламенту с просьбой срочно одобрить выплату «Газпрому» текущего долга в размере $74 млн. В тот же день вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о выделении $75 млн на соответствующие цели.

Тогда же официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что платеж от Молдавии за российский газ не поступил. По его словам, компания уведомила республику о прекращении поставок газа через 48 часов, так как страна не внесла оплату. Вместе с тем «Газпром» согласился на просьбы правительства Молдавии не прекращать поставки газа в страну.

1 ноября начались поставки газа в Молдавию по новому контракту с «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика довольна продлением контракта, указывая, что газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021