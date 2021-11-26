Кабмин Молдавии одобрил перевод средств «Молдовагазу» для оплаты долга «Газпрому»

Правительство Молдавии одобрило перевод средств «Молдовагазу» для оплаты долга «Газпрому». Об этом 26 ноября заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица после принятая кабмином соответствующего постановления.

«Постановление подразумевает перевод финансовых средств госкомпанией «Энергоком» на счет «Молдовагаза» для покрытия текущей задолженности перед «Газпромом». Это необходимо для обеспечения бесперебойных поставок газа»,— сказала она на заседании, трансляцию которого публиковал Noi.md.

Как отмечалось на заседании, перевод средств оформлен так, чтобы покрыть долги за газ также местной энергетической компании «Термоэлектрика» перед «Молдовагазом». Этот долг был переуступлен госкомпании «Энергоком», которая вернет деньги «Молдовагазу» и таким образом пополнит его ресурсы для расчетов с «Газпромом».

Накануне, 25 ноября, парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга «Газпрому». За проголосовали 60 депутатов.

В тот же день вице-премьер республики Андрей Спыну заявил, что долг за газ будет погашен в срок. По его словам, решение о выделении средств было принято национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям в конце октября.

24 ноября Гаврилица обратилась к парламенту с просьбой срочно одобрить выплату «Газпрому» текущего долга в размере $74 млн. В тот же день вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о выделении $75 млн на соответствующие цели.

Тогда же официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что платеж от Молдавии за российский газ не поступил. По его словам, компания уведомила республику о прекращении поставок газа через 48 часов, так как страна не внесла оплату. Вместе с тем «Газпром» согласился на просьбы правительства Молдавии не прекращать поставки газа в страну.

1 ноября начались поставки газа в Молдавию по новому контракту с «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика довольна продлением контракта, указывая, что газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.