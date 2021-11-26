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ФАС предупредила «Магнит» и «Пятерочку» о высоких ценах в Курской области

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предупреждения «Магниту» и «Пятерочке» с предписанием снизить цены на продукты в Курской области. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

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«АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка»), занимая доминирующее положение в нескольких муниципальных районах области, установили там более высокие цены на продукты питания, чем в административном центре. Курское УФАС России направило в организации ООО «Агроторг» и АО «Тандер» предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что региональное управление ФАС зафиксировало в магазинах этих торговых сетей разные цены на одни и те же товары в зависимости от доли каждой из сетей в границах разных муниципалитетов региона. Так, в семи муниципалитетах, где у сетей доминирующее положение, стоимость кур, масла, яиц, картофеля, капусты, лука, моркови, муки, риса и пшена превышает установленную в Курске, где признаки доминирующего положения отсутствуют.

Срок исполнения предупреждения — 10 дней. В ведомстве добавили, что ситуацию взяли на особый контроль.

Ранее, 22 ноября, правительство РФ утвердило порядок госконтроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые и важные лекарства (ЖНВЛП). Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, плановые проверки будут проводиться не чаще одного раза в два года по утвержденному плану, но внеплановые проверки тоже возможны. Проводить их будет ФАС.

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