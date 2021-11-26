Вассерман спрогнозировал сроки формирования Новороссийского округа России

В 2024 году в России могут сформировать Новороссийский и Юго-Западный федеральные округа. Об этом 25 ноября заявил член фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Анатолий Вассерман.

«Единственный выход из этого конфликта — формирование Юго-Западного и Новороссийского федеральных округов, но когда — не знаю. Могу только предположить, что это случится, в лучшем случае, где-то в 2024 году под конец очередных избирательных циклов в Российской Федерации и Соединенных Государствах (Штатах — прим. Ред.) Америки», — сказал он в интервью Telegram-каналу «Донбасс решает».

Ранее, 13 ноября, бывший председатель Луганской и Закарпатской областных госадминистраций высказал мнение, что в ряде регионов Украины сильны пророссийские настроения, поэтому они могут вскоре перейти в состав РФ. По его словам, «под угрозой проекта «Новороссия» — Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области».

До этого, 7 января 2018 года, депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников заявил, что Киев должен быть готов к возврату России половины украинской территории после предложения признать «оккупацией» годы пребывания Украины в СССР. Он отметил, что Харьков, Днепропетровск и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины.

18 июля 2017 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение на тот момент главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко о создании нового государства — Малороссии, отметил, что Москва сохраняет приверженность Минским договоренностям.