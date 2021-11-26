Сеанс одновременной игры в Медвежьи шахматы провели в Твери

В Твери состоялся сеанс одновременной игры по Медвежьим шахматам. Вызов кандидату в мастера спорта Олегу Шавыкину бросили 17 любителей: детей, подростков и совсем взрослых шахматистов. Сеанс продолжался более трех часов.

«Тверские ведомости» поясняют, что Медвежьи шахматы — это тверской вариант шахмат, который придумал в 1985 году в городе Калинин Михаил Сосновский. Когда-то Медвежьи шахматы были весьма популярны.

Доски игроков — 100-клеточные. У каждого шахматиста есть две дополнительные фигуры медведей. Это позволяет увеличить число и разнообразие форм возможных комбинаций.

Открытая игра по Медвежьим шахматам в этом году прошла в Твери в день города. Организаторы нынешнего сеанса, представители общества «Патриоты Твери» и Федерации шахмат Тверской области, планируют и дальше устраивать турниры по Медвежьим шахматам.