В России за сутки зафиксировано 34 690 случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 34 690 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 26 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 34 690 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1235 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 145 человек», — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев коронавируса за прошедшие 24 часа зарегистрировано в Москве (3929), Московской области (1812) и Санкт-Петербурге (1704).

Всего на сегодняшний день в России выявили 9 502 879 случаев коронавируса. За весь период пандемии зафиксировали 270 292 летальных исхода, выздоровел 8 200 971 человек.

Ранее, 25 ноября, директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. заявил, что пик нынешней волны COVID-19 в России, очевидно пройден. Как отметил специалист, в настоящее время в России наблюдается снижение числа случаев коронавируса. Вместе с тем он подчеркнул, что текущее улучшение не гарантирует успеха в будущем.

24 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что по итогам прошедшей недели прирост новых случаев COVID-19 снизился на 6,1%. По ее словам, 33 российских региона показали снижение по коронавирусу, наиболее значительное — в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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