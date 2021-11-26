Кандидат на пост министра экономики ФРГ назвал СП-2 некоммерческим проектом

Сопредседатель немецкой партии «Зеленых» в Германии Роберт Хабек, которого выдвинули в качестве кандидата на пост министра экономики ФРГ, 25 ноября раскритиковал газопровод «Северный поток – 2» за некоммерческий характер.

«Северный поток – 2» никогда не был проектом исключительно частного сектора [...] Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и увеличивает зависимость немецкой политики»,— сказал он газете Süddeutsche Zeitung.

В новом правительстве Германии Хабек, как ожидается, возглавит министерство экономики и станет вице-канцлером. Его соратница Анналена Бербок станет главой МИД. Лидер СвДП Кристиан Линднер возглавит министерство финансов.

Накануне, 24 ноября, красно-желто-зеленый союз (социал-демократы (СДПГ), «Зеленые» и свободные демократы (СвДП) представил текст коалиционного договора под названием «Альянс за свободу, справедливость и устойчивость». Согласно предварительному распределению министерских постов, СДПГ получат шесть позиций, в том числе и пост канцлера, который перейдет Олафу Шольцу.

23 ноября министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом, по информации издания Foreign Policy, администрация президента США Джо Байдена через своих сторонников-демократов в конгрессе добивается исключения санкций против СП-2 из оборонного бюджета страны.

В ответ на это депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые» Омид Норипур заявил, что новые санкции США против СП-2 неприемлемы. От отметил, что он и его партия всегда боролись против проекта газопровода, но назвал санкции неверным решением.

В свою очередь, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котрэ заявил «Известиям», что введение новых санкций — это очередная атака на свободную мировую торговлю в нарушение международного права. Санкции должны быть немедленно сняты, подчеркнул он.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.