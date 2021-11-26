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Ремонт дороги в Коми отложен из-за нехватки денег в дорожном фонде

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В Коми отложили капитальный ремонт автодороги Усть-Кулом – Помоздино. Причина — острый дефицит бюджета дорожного фонда республики. Об этом сообщает региональное министерство строительства и ЖКХ.

В ведомстве пояснили, что для приведения дороги в нормативное состояние разработали проектно-сметную документацию. Но вопрос реализации отложили. Включение работ в перечень капремонта региональных дорог рассмотрят в последующие годы, когда решится вопрос с финансированием, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на ведомство.

В конце октября сообщалось, что власти Коми планируют выделить на развитие дорожной сети республики 17 млрд рублей в ближайшие три года. В этом году объем вложений в дорожную отрасль был увеличен до 6 млрд рублей. Из резервного фонда правительства России республике выделено 583 млн рублей на ремонт дорог.

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