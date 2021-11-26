Район Томской области рискует остаться без общественного транспорта

В Колпашевском районе Томской области в ближайшее время может перестать работать общественный транспорт. В райцентре нет пункта технического осмотра, соответствующего новым требованиям законодательства. Для этого автобусам придется ездить в Томск.

По словам гендиректора Колпашевского автотранспортного предприятия Дениса Лабутина, власти обещали, что такой пункт в райцентре в скором времени появится. Однако его нет ни в Колпашеве, ни в близлежащих районах. В интервью РИА «Томск» Лабутин не исключил, что закроются все автобусные маршруты.

Тем временем, в руководстве района сообщили, что в ситуацию уже вмешалась прокуратура, и все автобусы выведены на маршруты. Угрозы срыва пассажироперевозок на территории Колпашевского городского поселения нет.

8 ноября правительство РФ поддержало законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. Согласно законопроекту, легковые автомобили и мототранспортные средства будут освобождены от обязательного техосмотра. Речь идет только о личном транспорте. Проходить техосмотр необходимо будет при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.