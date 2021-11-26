Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Состояние пострадавших на шахте «Листвяжная» за сутки не ухудшилось
Мир
Полиция применила слезоточивый газ против участниц марша в Стамбуле
Мир
Израиль запретил полеты в семь стран Африки из-за нового штамма COVID-19
Общество
Тела трех погибших в шахте «Листвяжная» подняли на поверхность
Экономика
До конца года в РФ безналичные покупки в 1,5 раза превысят снятие наличных
Мир
Будущий канцлер ФРГ Шольц выступил против введения нового локдауна
Мир
Второй самолет с иракскими беженцами вылетел из Минска в Эрбиль
Общество
Нарушения найдены на шести шахтах в Кузбассе после проверки
Общество
Гинцбург заявил об отсутствии случаев подделки российских вакцин
Мир
В ГБР Украины допустили возможность вызова Зеленского на допрос

Район Томской области рискует остаться без общественного транспорта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Колпашевском районе Томской области в ближайшее время может перестать работать общественный транспорт. В райцентре нет пункта технического осмотра, соответствующего новым требованиям законодательства. Для этого автобусам придется ездить в Томск.

По словам гендиректора Колпашевского автотранспортного предприятия Дениса Лабутина, власти обещали, что такой пункт в райцентре в скором времени появится. Однако его нет ни в Колпашеве, ни в близлежащих районах. В интервью РИА «Томск» Лабутин не исключил, что закроются все автобусные маршруты.

Тем временем, в руководстве района сообщили, что в ситуацию уже вмешалась прокуратура, и все автобусы выведены на маршруты. Угрозы срыва пассажироперевозок на территории Колпашевского городского поселения нет.

8 ноября правительство РФ поддержало законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. Согласно законопроекту, легковые автомобили и мототранспортные средства будут освобождены от обязательного техосмотра. Речь идет только о личном транспорте. Проходить техосмотр необходимо будет при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021