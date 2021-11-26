Сильный гололед сковал Алтайский край после снегопада и ливня

На дорогах Алтайского края наблюдается сильная гололедица после мощного снегопада и ливня. Осадки обрушились на регион накануне, 25 ноября.

По прогнозу Гидрометцентра, в пятницу, 26 ноября, в крае будет до -11 градусов, а в северных районах — до -16 градусов. По востоку возможен снег и метели, местами снежные заносы.

При этом скорость юго-западного ветра будет достигать 15 м/с.

В столице Алтайского края, Барнауле, температура воздуха составит -9…-11 градусов. Также прогнозируется сильный северо-западный ветер со скоростью 10 м/с, пишет altapress.ru.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что осень в Москве закончится аномальным субтропическим теплом и ливнем. Так, 30 ноября выпадет треть месячной нормы осадков, а воздух прогреется до +7 градусов.