Гинцбург заявил об отсутствии случаев подделки российских вакцин

Жалоб на подделку российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в России не было, заявил 26 ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Таких случаев в России не было», — ответил он на соответствующий вопрос «РИА Новости».

24 ноября в РФПИ заявили, что эффективность «Спутника V» в ходе вакцинации населения Сан-Марино составила 80% в период 6–8 месяцев после введения второго компонента. Республика одобрила применение препарата в феврале 2021 года.

8 ноября ученые Казанского федерального университета сообщили о формировании Т-клеточного иммунитета после вакцинации. По их данным, даже одна доза вакцины «Спутник V» способна обеспечить защиту от инфекции, вторая доза при этом ее усиливает. Иммунный ответ в этом случае включает в себя не только выработку противовирусных антител, но и Т-клеточную защиту.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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