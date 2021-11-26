В ГБР Украины допустили возможность вызова Зеленского на допрос
Исполняющий обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Алексей Сухачев 25 ноября допустил возможность вызова на допрос президента страны Владимира Зеленского.
По словам Сухачева, в ближайшие дни бюро допросит главу офиса украинского лидера Андрея Ермака по делу о срыве операции по задержанию 33 россиян.
Также он указал на то, что следователь имеет право вызвать на допрос и самого Зеленского, если будет такая необходимость.
«Почему не делаем это сейчас? Потому что ожидаем определенную информацию от правоохранительных органов», — сказал он в эфире телеканала «1+1».
19 ноября экс-начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба высказал предположение, что в украинских властных структурах действует «крот», работающий в интересах России. По его мнению, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.
Издания The Insider и Bellingcat (признаны в России иностранными агентами) 17 ноября со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины сообщили, что украинский президент Владимир Зеленский лично одобрил операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на территорию страны и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. Для этого предусматривалось ложное предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета.
Власти Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян 29 июля 2020 года. В Следственном комитете страны отмечали, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным местных спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Президентские выборы прошли в стране 9 августа 2020 года.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с высокой долей уверенности можно утверждать, что задержанные в Белоруссии россияне — сотрудники ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Он подчеркивал, что задержанные не вмешивались и не вмешиваются во внутренние дела Белоруссии.