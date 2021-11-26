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В ГБР Украины допустили возможность вызова Зеленского на допрос

В ГБР Украины допустили возможность вызова Зеленского на допрос

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Исполняющий обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Алексей Сухачев 25 ноября допустил возможность вызова на допрос президента страны Владимира Зеленского.

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По словам Сухачева, в ближайшие дни бюро допросит главу офиса украинского лидера Андрея Ермака по делу о срыве операции по задержанию 33 россиян.

Также он указал на то, что следователь имеет право вызвать на допрос и самого Зеленского, если будет такая необходимость.

«Почему не делаем это сейчас? Потому что ожидаем определенную информацию от правоохранительных органов», — сказал он в эфире телеканала «1+1».

19 ноября экс-начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба высказал предположение, что в украинских властных структурах действует «крот», работающий в интересах России. По его мнению, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.

Издания The Insider и Bellingcat (признаны в России иностранными агентами) 17 ноября со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины сообщили, что украинский президент Владимир Зеленский лично одобрил операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на территорию страны и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. Для этого предусматривалось ложное предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета.

Власти Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян 29 июля 2020 года. В Следственном комитете страны отмечали, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным местных спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Президентские выборы прошли в стране 9 августа 2020 года.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с высокой долей уверенности можно утверждать, что задержанные в Белоруссии россияне — сотрудники ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Он подчеркивал, что задержанные не вмешивались и не вмешиваются во внутренние дела Белоруссии.

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