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Полиция применила слезоточивый газ против участниц марша в Стамбуле

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Полиция турецкого города Стамбула применила слезоточивый газ для остановки акции женщин, выступающих против насилия. Об этом 25 ноября сообщила газета Evrensel.

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«Женщин, которые хотели выступить на площади Галатасарай, заблокировали перед консульством России. Они потребовали открыть баррикады, заявив, что такое отношение является запретом. Когда полиция не сняла ограждения, женщины стали перелезать через них, и полиция применила слезоточивый газ», — говорится в публикации.

Отмечается, что марш был приурочен к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Участницы скандировали такие лозунги, как «Ночью с улиц и площадей не уходим», «Мы не молчим, не боимся, не подчиняемся», «Женщины сильны вместе».

Издание передает, что жительницы Стамбула протестовали против эксплуатации своего труда, а также вмешательства в свою жизнь. Были зачитаны имена женщин, заключенных в турецких тюрьмах.

Кроме того, присутствовали и транспаранты, призывающие к отставке правительства и критикующие курс доллара.

В среду, 24 ноября, в стамбульском районе Кадыкёй правоохранители задержали 43 участника акции протеста против экономической политики властей, повлекшей падение курса национальной валюты. Собравшиеся требовали отставки правительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Сообщалось, что силовики применяли щиты, чтобы оттеснить толпу, а затем задержали десятки человек.

Днем ранее в ряде турецких городов состоялись стихийные акции протеста после обвала курса лиры. Участники протестов в Стамбуле и Анкаре выступали против действующего правительства. Кто-то держал транспаранты с требованиями отстранить от власти правящую в стране Партию справедливости и развития.

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