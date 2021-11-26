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В Восточный военный округ поставят РСЗО «Торнадо-С»

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Минобороны России приняло решение о поставках в Восточный военный округ реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Сроки перевооружения будут зависеть от выполнения гособоронзаказа. Новейшие системы поступят в 338-ю гвардейскую реактивную бригаду. В боекомплекте дальневосточных РСЗО будут входить как обычные, так и высокоточные боеприпасы.

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«Торнадо-С» считается самой мощной и дальнобойной реактивной системой залпового огня в мире. Она включает в себя модернизированную пусковую установку, оснащенную автоматизированной системой управления огнем и корректируемыми и неуправляемыми снарядами повышенной дальности.

На каждой машине расположено 12 пусковых установок, из которых можно вести огонь как залпом, так и одиночными ракетами. Дальность действия системы превышает сотню километров. В последние годы «Торнадо-С» сменяет в артбригадах РСЗО «Смерч» советской разработки.

Начальник ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал в интервью «Известиям», что по сравнению со своим предшественником «Торнадо-С» впервые в отечественной практике получила возможность поражения малоразмерных и точечных целей управляемыми реактивными снарядами, в том числе повышенного могущества. «При этом существенно выросла дальность стрельбы.

Кроме того, внедрение современных автоматизированных систем управления наведением позволяет экипажам выполнять подготовку к пуску без выхода расчета из кабины боевой машины», подчеркнул генерал.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»

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