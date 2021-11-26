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На Балтике активизировалась воздушная разведка НАТО

На Балтике активизировалась воздушная разведка НАТО

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С начала этой недели российские военные фиксируют внезапно возросшую активность американских самолетов-шпионов в районе Калининграда, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

При этом впервые разведка столь активно ведется не со стороны Балтийского моря, а из воздушного пространства Польши и стран Прибалтики. Помимо традиционных RC-135 в воздухе замечены и «летающие радары» Е-8С. Также в небе обнаружены машины радиоразведки RC-12 и беспилотники типа MQ-9. Они пытаются прощупать приграничные территории российского эксклава.

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Помимо самолетов оптической разведки задействовались «летающие радары» E-8C JSTARS, которые позволяют находить наземную технику в условиях, когда традиционные средства наблюдения бессильны. Они могут различить ее не только ночью, но и сквозь облака. Позволяют они отслеживать и состояние стационарных военных объектов, а также выполнять наведение ударов авиации и артиллерии.

В связи с учащением таких полетов министерство обороны Белоруссии 25 ноября заявило о решении нарастить состав дежурных сил ПВО и начать совместное патрулированиие госграницы авиацией РБ и России. Пробный полет смешанной группы истребителей Су-30СМ двух государств уже выполнен.

В понедельник Минобороны России отчиталось, что за прошлую неделю разведку у границ России провели 47 самолетов и восемь беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Дважды для их сопровождения поднимали дежурные истребители. На таком высоком уровне активность остается уже несколько недель подряд.

«Калининградскую область НАТО давно пытается держать в постоянном военном напряжении, — рассказал «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. — Исходя из того что это эксклав, нам всё время дают понять, что в случае начала военных действий он окажется под наибольшей угрозой. Эти действия скоординированы. Когда украинская военщина в октябре активизировалась, блок начал наращивать активность на Черном море, и не только военную — был и политический шантаж, заявления о якобы агрессивных намерениях России. Потом они передвинули напряженность на польско-белорусскую границу, бездоказательно утверждая, что кто-то угрожает странам НАТО из Белоруссии».

Эксперт считает, что можно ожидать и продолжения учений НАТО угрожающего характера, причем не только на Балтике, но и на севере, и в Тихом океане.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нависший пилотаж: на Балтике активизировалась воздушная разведка НАТО

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