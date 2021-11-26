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Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 ноября

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Облачная погода, местами небольшие осадки и гололедица ожидаются в столице в пятницу, 26 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Дневная температура воздуха в Москве составит от +1 до +3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –1 градуса.

Ветер будет иметь юго-западное направление и скорость 7–12 м/с.

Атмосферное давление составит 740–743 мм ртутного столба.

25 ноября метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей об усилении осадков в выходные.

В этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал в Москве в конце ноября аномальное субтропическое тепло и ливень.

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