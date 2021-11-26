Актер Баринов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Лацио»

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов сказал, что у российских футболистов не было четкого плана победы над итальянским «Лацио», в то же время московская команда достойно продержалась до конца матча.

«Но ребята — молодцы! Они старались, бились. Вратарь — тоже молодец, не спасовал. Пенальти есть пенальти, а третий гол был из-под игрока. Он достойно отстоял, да и вообще сражались все, но плана, как обыграть «Лацио», у команды не было»», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс» 25 ноября.

По мнению актера, уровень игры итальянцев выше, чем у футболистов из «Локомотива», где происходящее с составом больше напоминает авантюру.

«Сейчас можно говорить что угодно, но против «Локомотива» играла команда другого уровня. Мне пока не нравится, что происходит в «Локомотиве». Все это попахивает авантюрой. Людям, которые пришли в клуб, он не нужен. Я в этом все больше убеждаюсь», — добавил актер.

Встреча «Локомотива» с «Лацио». прошедшая ранее в тот же день, завершилась со счетом 0:3.

Итальянец Чиро Иммобиле дважды реализовал пенальти (56-я и 63-я минуты), еще один гол в ворота россиян забил Педро (87).

«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф турнира, с 2 баллами он занимает последнее место в группе Е Лиги Европы, у «Лацио» — 8 очков и вторая строчка.