Минздрав РФ предложил США взаимно признать сертификаты вакцинации

Россия предложила США проработать механизм взаимного признания сертификатов вакцинации. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе Минздрава России.

Там отметили, что обсуждение вопроса между Москвой и Вашингтоном состоялось в начале октября.

«По результатам обсуждения Минздрав России в целях содействия взаимному развитию двусторонних отношений между Россией и США направил в Департамент здравоохранения и социальных служб США письмо с предложением рассмотреть возможность взаимного признания сертификатов о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции и проработать механизм взаимного признания сертификатов вакцинации», — уточнили в Минздраве РФ.

Очная встреча представителей профильных министров России и США состоялась 1-2 октября в Женеве. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил по итогам переговоров: американская сторона понимает, что взаимное признание сертификатов — рациональное решение. Министр выразил надежду, что вернется к этому разговору с американской делегацией и «получит отклики» в ближайшее время.

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