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Строительство современной сельской школы завершилось в Липецкой области

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В Добровском районе Липецкой области завершилось строительство новой современной школы. Объект возвели в селе Большой Хомутец, 25 ноября его посетил губернатор Игорь Артамонов.

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Школа построена в центре населенного пункта, реализация проекта заняла полтора года. Со стороны центрального входа здание трехэтажное, для начальных классов и дошколят обустроены отдельные входные группы. В общей сложности школа сможет принять 264 ученика.

Школу оснастили современным оборудованием, техникой, новой мебелью. Помимо обычных кабинетов в ней обустроены музыкальные классы, кабинет робототехники, большая библиотека, интерактивный тир, изостудия, собственный стадион, пишет LipetskMedia.

Главной особенностью учреждения станет профильный класс с сельскохозяйственным уклоном. Он откроется со следующего учебного года. 25 ноября было подписано трехстороннее соглашение о совместной профориентационной работе между школой, Чаплыгинским аграрным колледжем и работодателями сферы АПК.

Для углубленного изучения выбранных наук также создан агрокванториум. Он оснащен гидропонной установкой для выращивания растений с автоматическим поливом, моделью «умной» теплицы, рулем для обучения управления комбайном и множеством наборов робототехники.

«Чувствуется, что создавалась школа с добротой и с душой. Я здесь четвертый раз, наблюдал процесс строительства, что говорится, с первого кирпича. Придраться не к чему», — заявил губернатор после осмотра. Политик также отметил, что «это на сегодня лучшая сельская школа».

По словам директора школы Веры Храбровой, старое здание было построено в 1924 году. Через полвека были сделаны пристройки, но даже с ними места уже не хватало. Новую школу возвели в рамках госпрограммы Министерства сельского хозяйства РФ «Комплексное развитие сельских территорий».

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