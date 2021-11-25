РАНХиГС начал проверку после обвинений Зуева в фиктивном трудоустройстве

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) начались внутренние проверки после того, как ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву были предъявлены обвинения по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минпросвещения РФ в академию. Об этом 25 ноября сообщил центр общественных связей вуза.

«В связи с предъявлением обвинения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву в фиктивном трудоустройстве сотрудников, академия проводит внутреннюю проверку», — отметили в службе.

Ранее в четверг ректору Шанинки Сергею Зуеву было предъявлено обвинение по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минпросвещения РФ в РАНХиГС.

По версии следствия, в 2018 году Зуев, а также экс-заместитель министра просвещения РФ и вице-президент Сбербанка Марина Ракова и бывший заместитель гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгений Зак вступили в преступный сговор в целях хищения денежных средств вуза.

Они заключили 12 подложных договоров между академией и сотрудниками Минпросвещения РФ с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, который является структурным подразделением вуза.

Следствием установлено, что новые сотрудники не выполняли своих трудовых обязанностей. В результате РАНХиГС причинен ущерб более чем на 20 млн рублей.

Кроме того, 25 ноября суд перевел исполнительного директора Шанинки Кристину Крючкову из СИЗО под домашний арест. По версии следствия, она участвовала в проекте, в котором выявили подделку отчетной документации. Сотрудница Шанинки признала свою вину и дала показания против Зуева.

Ректора Шанинки задержали 19 октября в качестве подозреваемого в хищении более чем 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

Ракову арестовали 7 октября по делу о хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Ей и Заку 19 ноября предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Кроме того, был арестован гражданский муж Раковой Артур Стеценко — он вместе с ней работал в Фонде новых форм развития образования.