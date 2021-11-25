Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Минздрав РФ предложил США взаимно признать сертификаты вакцинации
Происшествия
В аэропорту Шереметьево прошла эвакуация
Общество
РАНХиГС начал проверку после обвинений Зуева в фиктивном трудоустройстве
Общество
Задержаны директор и два начальника шахты «Листвяжная»
Общество
Осквернившего стенд с фото ветерана блогера задержали в Петербурге
Спорт
«Локомотив» уступил «Лацио» в матче отбора Лиги Европы
Общество
Покинувшего Россию Моргенштерна обнаружили в отеле Дубая
Экономика
Власти обсуждают переход на новый показатель оценки бедности
Общество
Крупнейшая банда контрабандистов-кальянщиков обезврежена в России
Общество
Власти подтвердили гибель 52 человек в шахте в Кузбассе

РАНХиГС начал проверку после обвинений Зуева в фиктивном трудоустройстве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) начались внутренние проверки после того, как ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву были предъявлены обвинения по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минпросвещения РФ в академию. Об этом 25 ноября сообщил центр общественных связей вуза.

Расхитительное место: ректору Шанинки грозит до 10 лет тюрьмы
Сергея Зуева задержали по делу о хищении в особо крупном размере, при этом вуз получал миллионы долларов от американского фонда

«В связи с предъявлением обвинения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву в фиктивном трудоустройстве сотрудников, академия проводит внутреннюю проверку», — отметили в службе.

Ранее в четверг ректору Шанинки Сергею Зуеву было предъявлено обвинение по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минпросвещения РФ в РАНХиГС.

По версии следствия, в 2018 году Зуев, а также экс-заместитель министра просвещения РФ и вице-президент Сбербанка Марина Ракова и бывший заместитель гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгений Зак вступили в преступный сговор в целях хищения денежных средств вуза.

Они заключили 12 подложных договоров между академией и сотрудниками Минпросвещения РФ с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, который является структурным подразделением вуза.

Следствием установлено, что новые сотрудники не выполняли своих трудовых обязанностей. В результате РАНХиГС причинен ущерб более чем на 20 млн рублей.

Кроме того, 25 ноября суд перевел исполнительного директора Шанинки Кристину Крючкову из СИЗО под домашний арест. По версии следствия, она участвовала в проекте, в котором выявили подделку отчетной документации. Сотрудница Шанинки признала свою вину и дала показания против Зуева.

Ректора Шанинки задержали 19 октября в качестве подозреваемого в хищении более чем 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

Ракову арестовали 7 октября по делу о хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Ей и Заку 19 ноября предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Кроме того, был арестован гражданский муж Раковой Артур Стеценко — он вместе с ней работал в Фонде новых форм развития образования.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021