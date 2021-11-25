Более 2 млрд рублей направят на развитие спорта в Оренбуржье

В Оренбургской области в 2022 году на развитие спорта выделят более 2 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе обсуждения бюджета на ближайшие три года, проект которого губернатор Денис Паслер представил 25 ноября.

Согласно проекту бюджета, в следующем году на развитие спорта и физической культуры в регионе направят 2,255 млрд рублей. В течение трех лет на эти цели предусмотрено 5,3 млрд рублей.

Как отмечает 56orb.ru, в 2022-м планируется возвести 35 спортивных объектов. Около 270 млн рублей предусмотрено на реконструкцию стадиона «Локомотив» в Орске, 451 млн рублей – на строительство ледовой арены с двумя катками в областном центре.

Еще 464 млн рублей направят на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом и бассейном для училища олимпийского резерва. Реализовать проект планируется в 2023-2024 годы.

Особое внимание будет уделено тренировочным сборам и участию спортсменов в соревнованиях. В 2022 году эта статья расходов обойдется бюджету в 500 млн рублей.

В ходе представления бюджета Паслер также рассказал о финансировании сферы образования и выделении Оренбургу и Орску 1,5 млрд рублей на покупку нового муниципального пассажирского транспорта.