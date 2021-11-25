Два проекта в Коми получат гранты «Агротуризм»

Минсельхоз России предварительно отобрал проекты развития сельского туризма для предоставления в 2022 году нового вида гранта «Агротуризм».

Как сообщает пресс-служба минсельхоза Коми, от республики отбор прошли два проекта по строительству агротуристических комплексов: на базе ООО «Зелёный луг» из Ижемского района и главы фермы Гульнары Размысловой из Княжпогостского района. На эти цели выделено 7,9 млн рублей федеральных средств. Общая сумма государственной поддержки направления составит 11 млн рублей, пишет ИА «Комиинформ». В рамках гранта «Агротуризм» заявитель может получить от 3 до 10 млн рублей.

В октябре депутаты Мособлдумы приняли закон, который предусматривает внесение сельского туризма в список приоритетных направлений развития туризма в регионе. До этого к ним относились только социальный, детский и самодеятельный туризм. Будут развивать сельский туризм и в Башкирии. С 1 января 2022 года приоритетные направления развития туризма дополняются сельским туризмом в Саратовской области.