Жилой дом сгорел в Дятьковском районе Брянской области

В Дятьковском районе Брянской области произошел пожар, в результате которого сгорел жилой дом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство 25 ноября в 13:41. На место происшествия выехали три автоцистерны. Пожарные установили, что горит дом на улице Энгельса в населенном пункте Старь, пишет NASHBRYANSK.RU.

Ликвидацию возгорания объявили в 14:15. Пострадавших и погибших в результате случившегося нет.

Причины возникновения огня устанавливают специалисты.

В ночь на 25 ноября в поселке Эвенск Магаданской области сгорели автомобили «КамАЗ» и Toyota Land Cruiser. В обоих случаях причина пожара не установлена.