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Более 50 участков дорог отремонтируют по нацпроекту в Твери

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В правительстве Тверской области обсудили программу ремонта дорог Твери в 2022 году. Планируется обновить больше 77 км улично-дорожной сети города.

В приоритете – дороги, ведущие к соцучреждениям, маршруты общественного транспорта, дублеры наиболее загруженных магистралей, а также те дороги, на необходимость ремонта которых обращали внимание жители. Об этом пишут Тверские ведомости. Ремонтные работы будут вестись по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» — 52 объекта. В Заволжском районе приведут в нормативное состояние около 13 км улиц, в Московском – свыше 20 км, в Пролетарском – порядка 7 км, в Центральном – более 11 км. По закону о городе воинской славы запланирована реконструкция Бежецкого шоссе, капремонт проезда от Краснофлотской набережной к гребной базе на Волге и улицы Республиканская.

В Зубцовском районе Тверской области отремонтируют дорогу к старинной усадьбе князей Куракиных Степановское-Волосово. Речь идет о подъезде к деревне Дорожаево, расположенной на границе с Московской областью. Дорога пользуется большой популярностью у туристов. Подъезд к Дорожаево является автодорогой второго класса муниципального значения. Ее построили 42 года назад и с тех пор ни разу не ремонтировали. Подрядчик на работы уже выбран. Он должен привести в порядок 4,8 км покрытия.

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