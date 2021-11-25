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В Северной Осетии поддержали законопроект о QR-кодах

Парламент Северной Осетии изменил свое решение по законопроекту о QR-кодах
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Депутаты парламента Северной Осетии при повторном голосовании поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест и транспорта. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в пресс-службе законодательного собрания по итогам заседания.

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«На повторном рассмотрении законопроекта о введении QR-кодов 44 депутата проголосовали за, четыре — против, один воздержался, еще двое из присутствовавших не голосовали», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Уточняется, что законопроект для одобрения должен был набрать хотя бы 35 голосов.

Ранее в этот день сообщалось, что соответствующий законопроект не набрал необходимого для одобрения числа голосов. Тогда 30 депутатов проголосовали за, против — 12.

Также в день рассмотрения заксобранием Челябинской области законопроектов о введении обязательных QR-кодов на транспорте и в общественных местах, сообщалось, что противники QR-кодов устроили в Челябинске потасовку с охранниками в холле здания областного парламента.

Председатель комитета заксобрания по социальной политике Сергей Буяков рассказал «Известиям», что в основе конфликта было две ситуации. Оказалось, что часть людей, пришедших в здание законодательного органа хотели пройти в зал заседания, чтобы выступить там, однако для этого необходимо было заранее, за пять дней, направить обращение в региональный парламент. Кроме того, по словам депутата, у пришедших не принимали обращения, поскольку они были неправильно оформлены. Обращения были приняты, это успокоило противников QR-кодов.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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