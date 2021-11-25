Урожай зерновых уменьшился из-за засухи в Саратовской области

В этом году в Саратовской области собрали урожай зерновых меньше, чем в 2020-м. На заседании правительства это признал министр сельского хозяйства Роман Ковальский.

«Были сложные погодные условия, была жесткая засуха. Погода отразилась на урожае зерновых. Сбор зерна составил 3,9 млн тонн (в прошлом году 5,5 млн), в том числе пшеницы 2,2 млн тонн», – сообщил Ковальский.

Тем не менее, по сбору кукурузы регион превысил результаты прошлого года на 45% – это связано с увеличением площадей, передает ИА «Взгляд-инфо».

По словам Ковальского, Саратовская область полностью перекрыла свою продовольственную потребность.

Впервые в истории аграрии собрали свыше 1 млн тонн подсолнечника в Тамбовской области. Эксперты считают, что рекорд был установлен благодаря грамотному применению удобрений, а также использованию современной техники. Кроме того, до 456 тыс. га увеличилась посевная площадь подсолнечника. В 2020 году площадь полей составляла 394 тыс. га. Переработкой семян подсолнечника в регионе занимаются семь предприятий. По словам врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова, власти намерены и дальше активно развивать сельское хозяйства за счет всех имеющихся ресурсов.