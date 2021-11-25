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Урожай зерновых уменьшился из-за засухи в Саратовской области

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В этом году в Саратовской области собрали урожай зерновых меньше, чем в 2020-м. На заседании правительства это признал министр сельского хозяйства Роман Ковальский.

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«Были сложные погодные условия, была жесткая засуха. Погода отразилась на урожае зерновых. Сбор зерна составил 3,9 млн тонн (в прошлом году 5,5 млн), в том числе пшеницы 2,2 млн тонн», – сообщил Ковальский.

Тем не менее, по сбору кукурузы регион превысил результаты прошлого года на 45% – это связано с увеличением площадей, передает ИА «Взгляд-инфо».

По словам Ковальского, Саратовская область полностью перекрыла свою продовольственную потребность.

Впервые в истории аграрии собрали свыше 1 млн тонн подсолнечника в Тамбовской области. Эксперты считают, что рекорд был установлен благодаря грамотному применению удобрений, а также использованию современной техники. Кроме того, до 456 тыс. га увеличилась посевная площадь подсолнечника. В 2020 году площадь полей составляла 394 тыс. га. Переработкой семян подсолнечника в регионе занимаются семь предприятий. По словам врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова, власти намерены и дальше активно развивать сельское хозяйства за счет всех имеющихся ресурсов.

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