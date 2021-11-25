Оренбург и Орск получат 1,5 млрд рублей на покупку пассажирского транспорта

Города Оренбург и Орск получат 1,5 млрд рублей на приобретение нового муниципального пассажирского транспорта. Об этом губернатор Денис Паслер заявил во время обсуждения бюджета на 2022 год 25 ноября.

«В 2022 году впервые планируем направить Оренбургу и Орску 1,5 млрд рублей на приобретение муниципального пассажирского транспорта. Это должны быть современные городские автобусы с функционалом, позволяющим перевозить маломобильных граждан, обеспечивать безопасность и комфорт пассажиров», — цитирует главу региона ИА «Урал56.Ру».

В ходе представления бюджета Паслер также рассказал о финансировании сферы образования. Так, в 2022 году продолжится строительство и ремонт школ и детсадов, открытие современных центров цифрового развития.

В рамках нацпроекта «Образование» за три года панируется открыть 409 «Точек роста» в сельских школах и малых городах, четыре центра IT-куб, три технопарка «Кванториум» и центр опережающей профессиональной подготовки. Кроме того, 466 школ оснастят современными компьютерами, а 42 мастерские в колледжах – оборудованием, пишет РИА «Оренбуржье».

В течение трех лет капитальный ремонт пройдет в 142 учреждениях среднего образования, еще шесть школ планируется спроектировать и построить. В 2022-м откроется школа в Южном микрорайоне Оренбурга и два детсада – в областном центре и Оренбургском районе.

Помимо этого, в следующем году начнет работать региональная программа капремонта детсадов. На эти цели направят более 500 млн рублей. «Будем ежегодно ремонтировать детские сады по всему региону», подчеркнул губернатор.