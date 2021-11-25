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Оренбург и Орск получат 1,5 млрд рублей на покупку пассажирского транспорта

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Города Оренбург и Орск получат 1,5 млрд рублей на приобретение нового муниципального пассажирского транспорта. Об этом губернатор Денис Паслер заявил во время обсуждения бюджета на 2022 год 25 ноября.

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«В 2022 году впервые планируем направить Оренбургу и Орску 1,5 млрд рублей на приобретение муниципального пассажирского транспорта. Это должны быть современные городские автобусы с функционалом, позволяющим перевозить маломобильных граждан, обеспечивать безопасность и комфорт пассажиров», — цитирует главу региона ИА «Урал56.Ру».

В ходе представления бюджета Паслер также рассказал о финансировании сферы образования. Так, в 2022 году продолжится строительство и ремонт школ и детсадов, открытие современных центров цифрового развития.

В рамках нацпроекта «Образование» за три года панируется открыть 409 «Точек роста» в сельских школах и малых городах, четыре центра IT-куб, три технопарка «Кванториум» и центр опережающей профессиональной подготовки. Кроме того, 466 школ оснастят современными компьютерами, а 42 мастерские в колледжах – оборудованием, пишет РИА «Оренбуржье».

В течение трех лет капитальный ремонт пройдет в 142 учреждениях среднего образования, еще шесть школ планируется спроектировать и построить. В 2022-м откроется школа в Южном микрорайоне Оренбурга и два детсада – в областном центре и Оренбургском районе.

Помимо этого, в следующем году начнет работать региональная программа капремонта детсадов. На эти цели направят более 500 млн рублей. «Будем ежегодно ремонтировать детские сады по всему региону», подчеркнул губернатор.

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