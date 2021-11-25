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Департамент пассажирского транспорта ликвидируют в Курске

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Депутаты Курского городского собрания рассмотрят проект решения, которым предлагается с 31 декабря ликвидировать департамент пассажирского транспорта, отвечающий, помимо прочего, за создание и использование парковочных мест.

С 1 января парковками будет заниматься комитет дорожного хозяйства. В управлении информации и печати горадминистрации пояснили, что департамент пассажирского транспорта создавался для «предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания, мониторинга и анализа качества транспортных услуг, в том числе организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам». Больше двух лет назад департамент также стал заниматься созданием и использованием парковочных мест, отмечает ИА «Абирег».

Напомним, комитет по транспорту Санкт-Петербурга с 1 декабря поднимет тариф в зоне платной парковки для легковых машин.

«Теперь единый почасовой тариф для автотранспорта категории В составит 100 рублей», — отметили в комитете по транспорту. В настоящее время легковые автомобили паркуются в центре города за 60 рублей в час.

Также с 1 декабря зона платной парковки начнет функционировать еще на 71 улице Центрального района — в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной Фонтанки.

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